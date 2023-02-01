Karataylı kadınlar "Atölye Karatay"da üretime başladı

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KONYA (AA) - Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin koordinesinde başlayan "Atölye Karatay" projesi kapsamında eğitim alan kadınlar doğal lavanta sabunu ve dekoratif mumlar üretmeye başladı.

Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, projeye dahil olan Karataylı kadınlara üretim öncesinde lavantadan üretilebilecek ürünler ve üretim aşamaları hakkında detaylı eğitim verildi.

Eğitimin ardından Sedirler Sosyal Tesisleri içerisindeki “Atölye Karatay”da haftanın üç günü lavanta sabunu ve dekoratif mumlar üretmeye başlayan Karataylı kadınlar, bu sayede Konya ile Karatay için yeni bir ekonomik değerin ortaya çıkmasını da sağladı.

Atölyede üretilecek ürünler 'Karatay Termal Tatil Köyü', 'Kafe Karatay’lar ve 'Karatay Büfe'lerde satılmaya başlanacak.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca konuya ilişkin, belediye kadınların hayatın her alanında var olmaları adına her türlü projeyi hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

Kılca, proje ile kadınların Karatay Lavanta Bahçeleri lavantalarından elde edilen ham maddeyi sabuna ve muma dönüştürdüklerini ileterek, "Hanım kardeşlerimiz gerçekten de çok güzel işler yapıyorlar. Kendileri bu projeyle hem bir meslek edinerek aile ekonomilerine katkı sunmuş oluyorlar hem de üretilen ürünler şehrimiz ve ilçemiz yeni bir ekonomik değer de kazanmış oluyor." ifadelerini kullandı.

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