Konyalı öğrencilere Kudüs ve Balkanlar gezisi müjdesi

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 ilçedeki 9, 10 ve 11. sınıflar ile Genç Kültür Kart üyesi üniversite öğrencilerine gezi müjdesi verdi.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, alanında uzman akademisyen ve yazarlar tarafından "Gönül Coğrafyamız" başlığı altında hazırlanan Kudüs ve Balkanlar isimli eserlerden yapılacak sınavlarda dereceye giren 1000 öğrenciyi Kudüs'e ya da Balkanlar'a götüreceklerini belirtti.

Açıklamasında Altay, şunları kaydetti:

"Daha güçlü yarınlar inşa etmek için tarihimizin bizlere bıraktığı mirası yakından tanımamız gerekir. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sizler için Gönül Coğrafyamız başlığıyla Kudüs ve Balkanlar isimli iki güzel eser hazırladık. 31 ilçemizde 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimize eserlerin dağıtımını tamamladık. Genç Kültür Kart sahibi gençlerimizi de elbette unutmadık ve bu güzel eserleri internet sitemize yükledik. 12 Nisan'da eserlerle ilgili lise öğrencilerimiz için sınıflarında, Genç Kültür Kart sahibi üniversite öğrencilerimiz içinse online sınav yapılacak. Dereceye giren toplam 1000 gencimizi gönül coğrafyamız olan Kudüs'e ya da Balkanlar'a götüreceğiz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum."

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