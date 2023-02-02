Konya Devlet Tiyatrosu 25 yaşında

KONYA (AA) - Konya Devlet Tiyatrosu 25. yaşını kutluyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, merhum Genel Müdür Prof. M. Bozkurt Kuruç'un katkılarıyla 1997'de "Yerleşik Bölge Tiyatrosu" olarak hizmet vermeye başlayan Konya Devlet Tiyatrosu, bugüne kadar kendi oyunları dışında birçok oyuna da ev sahipliği yaptı.

"Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali"ni 25 yılda 14 kez gerçekleştiren, bu festivalle 23 ülkeyi misafir eden Konya Devlet Tiyatrosu, yerli ve çeviri 108 eserin prömiyeriyle 4 bin 978 temsile ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Yaşar Özboz, tiyatro eserinin büyülü bir atmosferde yaşaması, nefes alması ve seslendirilmesi için yüzlerce seyirciye ihtiyacın olduğunu belirtti.

Konya Devlet Tiyatrosu'nun 25. yılını kutlamaktan mutluluk duyduklarını aktaran Özboz, tiyatro seyircisine şöyle seslendi:

"19 Aralık'ta bundan tam 25 yıl önce, bu şehrin Devlet Tiyatrosu kuruldu. 25 yıldır siz güzide seyircimizin yaşamına dokunuyor, dokunmaya devam edeceğiz. Bu sene de sizlere anlatacağımız çok şey var. Biz sizlerle düşünmeye, ağlamaya, gülmeye, heyecanlanmaya hazırız. İyi ki varsınız. Alkışlarınızı bizden esirgemediğiniz için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

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