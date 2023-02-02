Konya'da çete kurup haraç topladıkları iddia edilen sanıkların yargılanması sürdü

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KONYA (AA) - Konya'da suç örgütü kurarak bazı eğlence mekanları ve bir galeri sahibinden haraç istedikleri, yağma, tehdit, tefecilik ve uyuşturucu ticareti gibi suçlara karıştıkları öne sürülen 7'si tutuklu 25 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdullah Ç, Çağrı Ç, Hakan Ç, İsmail Ç, Muhammet S, Saim C. ve Serkan U. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen tutuklu sanıklar, önceki beyanlarını tekrarlayarak üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliyesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 24 Aralık 2021'de, "silahlı örgüt kurmak", "tefecilik", "yağma", "uyuşturucu ticareti yapma" ve benzeri suçları işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 25 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.

Örgüt elebaşı olduğu iddia edilen şüpheli Abdullah Ç'nin 11 Eylül 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle cezaevinden izinli olarak çıktığı, kardeşi, oğulları ve adamları vasıtasıyla kendisini göstermek ve cezaevinde olduğu sürede yaşadıkları maddi kayıpları telafi edebilmek adına üst üste "tefecilik", "yağma", "tehdit", "uyuşturucu ticareti yapma" gibi suçlara karıştığı iddia edilmişti.

Şüphelilerin Konya'da gazino, bar ve benzeri eğlence sektöründe faaliyet gösteren mekanlar üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştıkları, bazı eğlence mekanlarının sahiplerinden ve bir galerinin sahibinden 100 bin ile 1 milyon lira arasında değişen miktarlarda haraç istedikleri öne sürülmüştü.

Önceki duruşmada tutuklu sanıklardan Yavuz A. ile Mustafa G'nin tahliyesine karar verilmişti.

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