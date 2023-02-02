Konya'da müstakil ev ve otomobil yangını söndürüldü

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangında müstakil ev ve park halindeki otomobil hasar gördü.

Değirmenözü Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangın, müstakil evde ve alevlerin sıçradığı park halindeki otomobilde hasara yol açtı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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