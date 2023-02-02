Beyşehir'den kısa kısa

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde yasa dışı avlandığı iddia edilen kişiye idari para cezası uygulandı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.



Ekipler, yasa dışı avlandığı belirlenen kişiye 5 bin lira ceza kesti.



- Beyşehir'de çiftçi eğitim toplantısı



Beyşehir ilçesinde çiftçi eğitim toplantısı gerçekleştirildi.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kayabaşı Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda, bitki koruma, tarımsal desteklemeler, kurumun yürüttüğü faaliyet ve projeler hakkında bilgi verildi.



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