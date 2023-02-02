Yunak'ta Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı

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KONYA (AA) - Yunak'ta Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Saray Mahallesi'nde hizmet vermeye başladı.



İlçe Sağlık Müdürü Hasan Gazi Uyar, gazetecilere, Yunak'ta ikinci istasyonun hizmete girmesiyle acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı şekilde ulaşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Personelin taleplerini dinleyen Uyar, hayırsever Resul Güler ve beraberindekilerle istasyonda incelemelerde bulundu.

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