Konya'da babasını darbederek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde 72 yaşındaki babasını darbederek öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Salih Tümer ve avukatı katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Salih Tümer, babasına 5 kez vurduğunu belirterek, daha sonrasını hatırlamadığını ve pişman olduğunu söyledi.

İddia makamı duruşmada mütalaasını tekrarladı.

Mahkeme heyeti sanığın "üst soyu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

- Olay

Kulu ilçesinde yaşayan Mahmut Tümer (72) ile oğlu Salih Tümer (25), 6 Ağustos 2022'de tartışmıştı. Oğlu tarafından darbedilen baba Tümer, kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Beyhekim Devlet Hastanesi'nde psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenilen Salih Tümer ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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