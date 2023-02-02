Konya'da yatağa uyuşturucu gizleyen 2 zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Meram ilçesi Konevi Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerin evde yaptığı aramada yatağın içine gizlenmiş 506 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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