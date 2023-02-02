Konya'da iki kızını öldüren baba ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak

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KONYA (AA) - Konya'nın Meram ilçesinde iki kızını bıçakla öldürdüğü öne sürülen yabancı uyruklu baba hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.



Olaya ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılığınca hazırlanan iddianame, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, yabancı uyruklu 17 yaşındaki maktul Kevser E.S'nin, evli olduğu Muhammed E.S'nin işlediği suç nedeniyle sınır dışı edilmek üzere Gaziantep'teki geri gönderme merkezine gönderilmesi sonrası sosyal medyadan tanıştığı maktul A.T. ile görüşmeye başladığı belirtildi.

Muhammed E.S'nin eniştesi olan sanık A.A.E.M'nin de Kevser E.S'yi rahatsız etmeye başladığı aktarılan iddianamede, bu sanığın Kevser E.S'ye "Kocandan boşan. Seni seviyorum" şeklinde taciz edici konuşmalarda bulunduğu anlatıldı.

İddianamede, 21 Aralık günü A.T'nin, Kevser E.S'nin evine girdiği, bunu fark eden A.A.E.M'nin de evine gidip aldığı bıçakla yaraladığı A.T'nin bir süre sonra vatandaşlarca sokakta ölü halde bulunduğu kaydedildi.



A.A.E.M'nin maktulü bıçakladıktan sonra Kevser E.S'yi darbettiği ve bıçakla tehdit ettiği de iddianamede yer aldı.

İddianamede, 24 Aralık günü de Kevser E.S. ile kız kardeşi Merve E'nin (14) babası Yusuf E'nin, kızlarının erkeklerle görüştüğünden şüphelenip evdeki bıçakla, aynı odada uyuyan kızlarını boğazlarını keserek öldürüp polislere teslim olduğu belirtildi.

Baba Yusuf E'nin kızlarına yönelik, "çocuğunu kasten öldürmek" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istenen iddianamede, sanık A.A.E.M'nin de maktul A.T'ye yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, ayrıca sanık A.A.E.M'nin "Çocuğa karşı ısrarlı takip, posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle çocuğa karşı cinsel taciz", "kadına karşı silahla basit yaralama", "cebir veya tehditle gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılması istendi.

- Olay

Meram ilçesi Sahibata Mahallesi'nde 21 Aralık'ta yabancı uyruklu A.A.E.M. yine yabancı uyruklu A.T'yi bıçakla öldürdükten sonra polislerce kısa sürede yakalanmıştı.

Nevruz Sokak'ta yaşayan yabancı uyruklu Yusuf E. de 24 Aralık'ta kızları Kevser E.S. ile Merve E'yi öldürdüğünü belirterek, teslim olmuştu.

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