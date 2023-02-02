Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Ümit Öztürk, Yusuf Bozdoğan, Cem Özbay
Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Paz, Soner Dikmen, Michalak, Muric, Endri Çekiçi, Diouf
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Duhan Aksu, Mahamadou Ba, Lokilo, Muammer Sarıkaya, Rroca, Ethemi, Eze
Sarı kartlar: Dk. 3 Paz (Arabam.com Konyaspor), Dk. 4 Eze (İstanbulspor)
KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 bitti.
30. dakikada taç organizasyonuyla topla ceza sahasında buluşan Paz'ın, iki savunmacıyı oyundan düşürerek sağ çaprazdan şutunda kaleci Jensen, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
37. dakikada Paz'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Endri Çekiçi'nin sert şutunda top savunmadan döndü. Uzaklaştırılmaya çalışılan topu yeniden önünde bulan Çekiçi kafayla Diouf'a indirdirdi. Bu oyuncunun yarım volesinde meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
42. dakikada Lokilo'nun sol kanattan ortasında arka kale direği önünde Duhaney meşin yuvarlağı kafayla Eze'ye indirdi. Bu oyuncunun müsait pozisyonda vuruşunda top auta gitti.
Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.