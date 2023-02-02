Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ümit Öztürk, Yusuf Bozdoğan, Cem Özbay

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 50 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Paz (Dk. 59 Oğulcan Ülgün), Soner Dikmen, Michalak, Muric (Dk. 46 Pavicic), Endri Çekiçi Dk. 72 Ikpeazu), Diouf

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 90+3 Ali Yaşar), Mahamadou Ba (Dk. 79 Vefa Temel), Lokilo (Dk. 66 Emir Kaan Gültekin), Muammer Sarıkaya, Rroca (Dk. 79 Mehremic), Ethemi, Eze (Dk. 66 Topalli)



Gol: Dk. 67. Cebrail Karayel (kendi kalesine) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Paz, Dk. 90+7 Michalak (Arabam.com Konyaspor), Dk. 4 Eze, Dk. 84 Okan Erdoğan, Dk. 90+6 Duhaney (İstanbulspor)







KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

57. dakikada topla hareketlenen Diouf'un ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Jensen, iki hamlede topa sahip oldu.

67. dakikada konuk ekip öne geçti. Emir Kaan Gültekin'in pasına sol kanattan hareketlenen Ethemi'nin şutunda Cebrail Karayel'e de çarpan top filelere gitti: 0-1.

73. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Calvo'nun altıpas üzerinde zayıf kafa vuruşunda top, kaleci Jensen'de kaldı.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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