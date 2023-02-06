Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'dan ekipler deprem bölgesine hareket etti

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KONYA (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'dan ekipler bölgeye sevk edildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, destek ve arama kurtarma çalışmaları için ekiplerin yola çıktığını belirtti.

Altay, şunları kaydetti:

"3 arama kurtarma aracı ile 16 kişilik arama kurtarma personeli, 5 ekskavatör, 3 loader, 29 personel, 2 hizmet aracı, 1 telsiz istasyonu, 2 mobil şarj istasyonu, 7 personel, 2 yemek ve 1 su tırı ile 13 personel, hasar tespit çalışmaları için de 15 teknik personel hızlı şekilde deprem bölgesine sevk edildi."



- Afyonkarahisar, Karaman

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, depremin yaşandığı bölgeye ambulans ve UMKE ekiplerinin gönderildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yiğitbaşı, "AFAD ekiplerimiz hazır durumda. Ülkemize geçmiş olsun." ifadesine yer verdi.

Karaman'dan da 36 kişilik AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

- Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu deprem bölgesine gitti

Depremin merkezi Kahramanmaraş'a hareket eden Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, valilik olarak yardım ve kan bağışı kampanyası başlattıklarını söyledi.

Depremin ardından AFAD müdürlüğüne bağlı 4 araç, 20 personel, 2 UMKE timi, 5 ambulans 25 sağlık personeli ile 22 arama kurtarma personelinin bölgeye hareket ettiğini aktaran Aydoğdu, "İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik ve ekiple deprem bölgesine gidiyoruz. Deprem bölgesinde yaralılarımız var. Bu zor günleri birbirimize yaslanarak, dayanışma içinde olarak aşacağız. Allah ülkemizi her türlü afet, kaza ve belalardan korusun." diye konuştu.

Aksaray Belediyesinden yapılan açıklamada ise, "Depremden etkilenen vatandaşlara gönderilmek üzere, battaniye, kışlık kıyafet, çocuk bezi, çocuk maması ve kişisel malzeme dolu tırımız Aksaray'dan yarın bölgeye yola çıkıyor. Siz de kışlık kıyafet, hazır gıdalar başta olmak üzere, acil yardımlarınızı Fatih Kapalı Pazar Alanı'na ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze getirebilirsiniz." ifadeleri aktarıldı.

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