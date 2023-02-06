Akşehir'den ekipler deprem bölgesine hareket etti

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KONYA (AA) - Akşehir Arama Kurtarma (AKAK) ekibi, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Hatay'a hareket etti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 15 kişiden oluşan arama kurtarma timinin çalışmalara katkı sağlamak üzere uğurlanması sırasında yaptığı açıklamada, "Arama kurtarma timimiz, belediyemiz ile Akşehir Aktif Dağcılık Eğitim Merkezi Gençlik Spor Kulübü (AKADEMİK) birlikteliğinde organize edilmiş, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve AFAD Başkanlığı'nda da eğitimler almıştı. Ekibimizi uğurladıktan sonra da birer ekskavatör, jeneratör, kamyon ve minibüs yola çıkacak. Allah bir daha böyle depremler yaşatmasın. Bir an önce yaralarımızı saracağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Konya Valiliği koordinasyonunda 24 Ağustos Bulvarı'nda bir ayni yardım toplama merkezi oluşturulduğunu dile getiren Akkaya, battaniye, kışlık kıyafet, kuru gıda gibi yardımların burada toplanarak Konya'ya gönderileceğini, oradan da topluca afetzedelere ulaştırılacağını aktardı.

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