Konya çıkışında yolda hamsur kalan yolculara kumanya dağıtıldı

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KONYA (AA) - Konya'dan Antalya ve Ankara'ya gitmek için yola çıkan vatandaşlara Seydişehir ve Cihanbeyli'de kumanya dağıtıldı.



Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Seydişehir-Antalya kara yolunun Marangozlar Kavşağı'nda bekletilen araç sürücülerine kumanya dağıttıklarını ve vatandaşların ilçede rahatça konaklayabilmeleri için gereken her türlü tedbiri aldıklarını belirtti.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan yolun, 1825 rakımlı Alacabel'de yol açıma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Pişkin, "Yoğun kar yağışından dolayı Seydişehir-Antalya kara yolu ulaşıma kapanınca yolda mahsur kalan vatandaşlarımızı öğrenci yurtlarına yerleştirdik. Geceyi aracında geçirmek isteyen yolcularımıza ise çorba ikram ettik. Yoğun kar ve tipiye rağmen ulaşımın aksamaması için canla başla sahada mücadele veren Bölge Trafik İstasyonundaki görevlilerimizi ve Karayolları ekiplerimizi de unutmadık. Gece boyunca çalışan mesai arkadaşlarımıza çorba götürdük, gayretlerinden dolayı teşekkür ettik, kolaylıklar diledik. Yol güvenliğimiz sağlandığı andan itibaren kendilerini yolcu edeceğiz. Karayolları ekipleri yolu açmak için yoğun şekilde çalışmaktadır." diye konuştu.



Konya-Ankara kara yolunda mahsur kalan vatandaşlara da Cihanbeyli Belediyesi tarafından sıcak çorba ikram edildi.



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