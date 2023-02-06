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Konya ve Afyonkarahisar'da depremzedeler için kan bağışı seferberliği

AA

Konya ve Afyonkarahisar'da depremzedeler için kan bağışı seferberliği

KONYA (AA) - Konya ve Afyonkarahisar'da vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrası bölgede oluşabilecek ihtiyacın karşılanması için kan bağışında bulunuyor.

Konya'da sabah saatlerinden itibaren Türk Kızılayın Hacıveyiszade Camisi önündeki kan alma birimine gelen vatandaşlar, deprem sonrası kan bağışında bulunmak için sıraya girdi.

Kan bağışında bulunanlardan Mevlüt Candek, insanların zor zamanlarda birlik olması gerektiğine işaret ederek, "Bölgede çok sayıda yaralı olduğu için herkesi Türk Kızılay kan bağışı merkezlerine bekliyoruz. Zor günleri inşallah hep birlikte atlatalım." dedi.

Bağışta bulunan Esra Kılıççı ise çok üzgün olduğunu belirterek, "Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Buradan nasıl yardımda bulunabiliriz bilmiyorum. Ben en azından kan vermeye geldim. Hiçbir şey yapamıyorsak bile en azından kan verelim." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezi'ne gelenler de deprem bölgesindeki kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sunmak için sıraya girdi.

Kan bağışında bulunmak isteyen gönüllüler, merkezde yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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