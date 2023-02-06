Yunak'tan deprem bölgesine yardım

KONYA (AA) - Yunak Belediye Başkanlığı Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından afet bölgesine destek için yardım kararı alındı.



Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından Yunak Belediyesi de, kış şartlarını da göz önünde bulundurarak bölgeye battaniye, ısıtıcı, uyku tulumu başta olmak üzere kaban, bot, eldiven, atkı, gıda ve bebek malzemeleri bağışlarını toplayarak afet bölgesine gönderme kararı aldı.



Konuya ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, deprem bölgesine yardım ulaştırmak isteyen bölge halkına çağrıda bulundu.



Yardımların belediye hizmet binasında oluşturulan Yardım Toplama Merkezleri üzerinden kabul edildiğini ifade eden Konak, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşılacağına inanıyoruz. Yaşadığımız bu büyük felaketin yaralarını ancak el ele vererek sarabiliriz. Biz de Yunak Belediyesi olarak bir yardım kampanyası başlattık. Bölgede kış şartlarının çok ağır seyrettiğini unutmayalım. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Herkesi bu dayanışmaya ortak olmaya davet ediyoruz." dedi.



Çağrının ardından ilçe sakinleri tarafından belediye getirilen ihtiyaç malzemeleri Yunak Belediyesi Hizmet Binası'nda toplandı.



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