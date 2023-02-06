GÜNCELLEME - Konya'da kar yağışı çevre illere ulaşımı aksatıyor

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da etkili olan kar yağışı çevre illere ulaşımda aksaklıklar yaşanmasına neden oluyor.

Kar yağışı nedeniyle Konya'yı Aksaray, Ankara ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yolları çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.

Ekiplerin karla mücadele çalışmalarının ardından Konya-Ankara ve Konya-Aksaray kara yolları binek araçlara açıldı.

Bu yollarda araç konvoyuna trafik ekipleri eşlik ediyor.

Seydişehir ve Beyşehir ilçeleri ile Adana kara yolunda ise her iki istikamette çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.



Yetkililer, elverişsiz hava koşulları nedeniyle vatandaşları, zaruri durumlar dışında yola çıkmamaları konusunda uyardı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.