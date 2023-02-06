Akşehir Devlet Hastanesi deprem bölgesine 30 sağlık personelini gönderme kararı aldı

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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KONYA (AA) - Akşehir Devlet Hastanesi tarafından deprem bölgesine destek için 7 uzman doktor ve 23 sağlık personeli gönderileceği bildirildi.

Ülkemizde yaşanan ve 10 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına yol açan deprem felaketi nedeniyle ortaya çıkan ihtiyacın karşılanmasına destek için Akşehir Devlet Hastanesi yönetimi 30 personelini deprem bölgesine gönderme kararı aldı.

Konuya ilişkin olarak hastanenin Başhekimi Bülent Erdem tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizi üzüntüye boğan deprem nedeniyle oluşacak sağlık personeli ihtiyacına binaen Akşehir Devlet Hastanesi, 7 uzman doktor ve 23 sağlık personeli ile toplam 30 kişiyi deprem bölgesine yolcu etti. Gönüllülük esasına dayanarak seçilen personelimiz, bölgedeki depremzedelere şifa olmaya çalışacaklar. Allah yollarını açık etsin." denildi.

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