Konya'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada 25 kişi yaralandı

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 25 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ali K'nin kullandığı 44 ADS 720 plakalı yolcu otobüsü, Kadınhanı çevre yolu Ilgın çıkışında buzlanma nedeniyle kayarak bariyerlere çarptı.

Kazada 25 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların ayakta tedavisinin yapıldığı öğrenildi.

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