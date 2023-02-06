GÜNCELLEME 2 - Konya'da kar çevre illere ulaşımı aksatıyor

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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KONYA (AA) - Konya'da etkili olan kar, çevre illere ulaşımda aksaklıklar yaşanmasına neden oluyor.

Yoğun kar nedeniyle Konya'yı Aksaray, Antalya, Adana, Ankara ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yolları çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.

Konya-Karaman kara yolunda ise her iki istikamette trafik tüm araçlara açık.

Yetkililer, elverişsiz hava koşulları nedeniyle vatandaşları, zaruri durumlar dışında yola çıkmamaları konusunda uyardı.





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