Konyalı sanayicilere deprem bölgesi için yardım çağrısı

KONYA (AA) - Konya Sanayi Odası, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerden etkilenenlere gönderilmek üzere yardım kampanyası başlattı.

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, yaptığı yazılı açıklamada, bütün sanayicileri, ayni ve nakdi olarak düzenlenen yardım kampanyasına destek vermeye davet etti.

Büyükeğen, Cumhuriyet tarihinin en ağır hasarlı depreminin yaşandığını belirterek, "Gün hepimiz için, her zamankinden daha güçlü şekilde kenetlenerek bir ve beraber olma günü. Konya Sanayi Odası olarak, depremden etkilenen kardeşlerimize ulaştırmak üzere yardım kampanyası başlattık. Bütün sanayicilerimizi bu ayni ve nakdi yardım kampanyamıza her zamankinden çok daha güçlü şekilde destek vermeye davet ediyorum. İnanıyorum ki Konya'mız, Konyalı sanayicilerimiz bu yardım kampanyamıza en güçlü desteği vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

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