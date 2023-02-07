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Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'dan ekiplerin deprem bölgesine sevki sürüyor

AA

Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'dan ekiplerin deprem bölgesine sevki sürüyor

KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Konya, Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'dan ekiplerin bölgeye sevki devam ediyor.

Konya Valiliğinin organize ettiği ekipler, AFAD koordinesinde bölgeye hareket ediyor.

Kentten dünden itibaren bölgeye sevk edilen 523 araç ve 1284'ü arama kurtarma olmak üzere 191 ekipte 2 bin 631 kişi görev alıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ise Hatay'da 268 aracı ve 880 personeli bulunuyor.

Büyükşehir İtfaiye Dairesi arama kurtarma ekiplerinin, Atatürk Bulvarı'ndaki enkazdan vatandaşların kurtarılmasına katkı sağladığı belirtildi.

- Karaman, Afyonkarahisar, Aksaray

Karaman'dan bölgeye 36 kişilik AFAD, UMKE, itfaiye ekibi, İl Özel İdaresine ait 47 iş makinesi, 30 personel, 4 ambulans, 16 sağlık personeli, Karaman Belediyesine ait 10 iş makinesi ve 2 jeneratör gönderildi.

Karaman Belediye öncülüğünde toplanan 10 tır yardım malzemesi de bölgeye hareket etti.

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada 538 personel ve 153 aracın bölgede görevlendirildiği belirtildi.

Büyük iş makinesinin yanı sıra vinç, projektör ve jeneratörün de içinde bulunduğu filoda mobil aşevi de yer alıyor.

Aksaray'dan bölgeye 12 UMKE aracıyla 40 kişilik ekip, 34 sağlık personeli, 8 ambulans ve 108 sağlık çalışanı gönüllüsü gönderildiği belirtildi.

Aksaray Belediyesi de 5 iş makinesi, 43 personel, 12 itfaiye eri, 3 tır, kurtarma aracı, minibüs ve 2 aşçı gönderdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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