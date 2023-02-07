Depremde hayatını kaybeden gencin cenazesi Konya'da defnedildi

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KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ali Sani Öztürk'ün cenazesi, Konya'da toprağa verildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki 6 katlı binanın enkazından çıkarılan Öztürk'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından kente getirildi.

Öztürk'ün cenazesi, merkez Karatay ilçesindeki Araplar Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenazeye, Öztürk'ün yakınlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

Öztürk'ün, öğretmen olan ve enkazdan sağ çıkarılan annesi Zekiye Öztürk ile beraber yaşadığı öğrenildi.

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