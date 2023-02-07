Konya'dan depremin vurduğu Hatay'a 6 tır su yardımı

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, deprem bölgesinde ekipleriyle arama kurtarma faaliyetlerini yürüttüğü Hatay'a 6 tır su ulaştırdıklarını bildirdi.

Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, arama kurtarma çalışmaları ve iş makinesi takviyelerinin yanı sıra Hatay'a lojistik destek de verdiklerini belirtti.

Sahada yoğun bir çalışma içinde olduklarını vurgulayan Altay, "Hatay'a aralıksız su takviyesi yapıyoruz. 6 tır suyu Hatay'a ulaştırdık." ifadesini kullandı.

- 2 tır ısıtıcı

Hatay'a verilen destekleri anlatan Altay, şunları kaydetti:

"Hatay'ımızın yaralarını sarmak için 50 bin konserve, 90 bin ekmek, 5 bin 28 gıda kolisi, 2 tır ısıtıcı ve 36 jeneratör Hatay'da. Konya olarak araç, ekipman ve sosyal desteğimiz ile Hatay'dayız."

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