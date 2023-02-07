Beyşehir'de yolda kalanlar okul pansiyonlarında konaklatıldı

KONYA (AA) - Beyşehir'de olumsuz hava ve yol koşulları nedeniyle Konya-Isparta kara yolunun ulaşıma kapatılması sebebiyle mahsur kalan sürücü ve yolcular gece okul pansiyonlarında misafir edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, yaptığı açıklamada, yolda kalan yaklaşık 800 sürücü ve yolcunun Beyşehir'de bulunan Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu, Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Seyfeddin Süleyman Bey Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile Beyşehir Öğretmenevi gibi tesislerin pansiyonlarında konaklatıldığını belirterek, "Emeği geçen okul ve öğretmenevi idarecilerimize misafirlerimize hızlı bir şekilde çorba ikram eden aşçı ve mutfak personelimize, otogarda çorba ikram eden diğer personellerimize şahsım, kumumum ve ilçemiz adına çok teşekkür ediyorum." dedi.



Öte yandan, kara yolunun ulaşıma kapanması sebebiyle otogarda ve dinlenme tesislerinde bekleyen çekici türü araçların sürücülerine de Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'nın öncülüğünde simit, poğaça ve çay ikramında bulunuldu.

Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhlis Bülbül, organizasyona destek veren esnaflara teşekkür etti.

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