Konya'dan deprem bölgelerine yardımlar sürüyor

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir, Karapınar ve Hüyük ilçelerinde, deprem bölgelerine yönelik yardım kampanyaları başlatıldı.

Beyşehir'de Kaymakamlık öncülüğünde depremzedelere yardım eli uzatabilmek için başlatılan yardım kampanyasına, Beyşehir Belediyesi, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarlıkları ile gönüllüler destek veriyor.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, konuya ilişkin açıklamasında, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralılara şifa diledi.

Depremzedelerin acılarını bir nebze de olsa hafifletebilmek için hızlı bir şekilde bir yardım kampanyası düzenlemeye karar verdiklerini söyleyen Akpınar, "Hatay'daki hemşerilerimize, vatandaşlarımıza bugünden itibaren Anıt Meydanı'nda kurulan çadırda toplanacak yardım malzemelerini en kısa zamanda ulaştırabilmek için bir seferberlik başlatıyoruz." diye konuştu.

- Karapınar

Karapınar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay'a 6 personel ile 1 yükleyici, 1 greyder ve 2 kamyon gönderildi.

Yine deprem bölgelerine gönderilmek üzere Karapınar Kaymakamlığı tarafından yapılan çalışmada 2 tır yardım malzemesi yola çıkmak üzere hazırlandı.

Karapınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve İlçe Gençlik Merkezi tarafından toplanan ısıtıcılar, bebek bezleri, gıda kolileri ile çok sayıda battaniye de yola çıkmak üzere hazır.

- Hüyük

Hüyük Belediyesi, ihtiyaç malzemeleri yüklü 1 Tır, 1 mobil mutfak aracı ve 8 kişilik arama kurtarma ekibinin de içinde olduğu 3 araçla deprem bölgesine yola çıktı.

Hüyük ilçe merkezi ve mahallelerinden vatandaşların getirdiği kullanılmamış giysi, gıda, ısıtıcı ve ihtiyaç malzemeleri dualarla deprem bölgelerine uğurlandı.

İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, deprem bölgesinde sahra çadırı kuracaklarını ve burada günlük 5 bin kişiye sıcak çorba ve yemek yapılacağını söyledi.

- Seydişehir



Yardımseverler, Seydişehir Kaymakamlığı ve Seydişehir Belediyesi tarafından belirlenen 2 farklı merkezde deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan tüplü ısıtıcı, battaniye, kışlık giyecek, bebek bezi ve mama gibi malzemeleri teslim etmek için yardım noktalarına akın ettiler.

Burada bulunan görevliler ve gönüllü vatandaşlar ise depoya getirilen malzemeleri teslim alarak kullanım alanlarına göre sınıflandırıyor.



Ayrı ayrı kolilere yerleştirilen yardım malzemeleri daha sonra deponun önünde bekleyen tırlara yüklenerek depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkarılıyor.



Yardımlar Seydişehir Belediyesi Düğün Salonu ile Seydişehir Gençlik Merkezinde toplanıyor.

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