Depremde hayatını kaybeden polis memuru Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

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KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'da astsubay eşi Müge Güç ile hayatını kaybeden polis memuru İsmet Burak Güç'ün (29) cenazesi Konya'nın Karapınar ilçesinde toprağa verildi.

Hatay'dan kara yoluyla Karapınar'a getirilen İsmet Burak Güç'ün ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, Çetmi Mezarlığı'na götürüldü.

Güç'ün cenazesi kılınan cenaze namazıyla Çetmi Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Astsubay Müge Güç'ün cenazesinin de Adana'ya gönderildiği öğrenildi.

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