GÜNCELLEME - Konya'da kar nedeniyle ulaşıma kapatılan yollar açıldı

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KONYA (AA) - Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan yollar trafik akışına açıldı.



Yoğun kar nedeniyle Konya'yı Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında trafik kontrollü sağlanıyor.

Konya'yı Ankara, Adana, Antalya, Karaman ve Aksaray'a bağlayan yollar, karla mücadele çalışmaları sonrası her iki istikamette trafik akışına açıldı.

Yetkililer, elverişsiz hava koşulları nedeniyle vatandaşları, zaruri durumlar dışında yola çıkmamaları, şehir içi ulaşımda toplu taşıma kullanmaları konusunda uyardı.

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