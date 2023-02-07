Konyaspor, depremzedeleri stadyumda ağırlayacak

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KONYA (AA) - Arabam.com Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, stadyum localarını Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremden etkilenen vatandaşların konaklayabilecekleri şekilde düzenlediklerini bildirdi.

Özgökçen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızı stadyumumuzun localarında misafir edebilmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık." ifadelerini kullandı.

Başkan Özgökçen paylaşımında locaların, yataklar ve temel ihtiyaçlarla düzenlenmiş yeni halinin fotoğraflarına da yer verdi.





- "Konyaspor konteyner kenti"

Konyaspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise yönetim kurulu ve hayırseverlerin iş birliğiyle deprem bölgelerine 100 konteyner gönderildiği belirtilerek, "Başkanımız Fatih Özgökçen himayesinde yönetim kurulumuz ve yardımseverlerin iş birliğiyle 100 adet konteyner evimiz, deprem bölgesine gidiyor. Konyaspor konteyner kenti, yetkililerin göstereceği yerde depremzede kardeşlerimize hizmet edecek." denildi.

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