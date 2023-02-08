Depremde vefat eden hemşire ve bebeği defnedildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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KONYA (AA) - Depremde göçük altında kalarak vefat eden hemşire ve bebeği Konya'nın Ereğli ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'da hayatını kaybeden hemşire Sultan Şahin (35) ile bebeği Atabey Şahin'in Konya'nın Ereğli ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Hemşire Sultan Şahin (35) ile bebeği Atabey Şahin'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çakmak Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Törene AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Merhum hemşire Sultan Şahin'in aynı depremde yaralanan eşi Özer Şahin ve 5 yaşındaki çocukları Öykü Şahin tedavi altında olduğu öğrenildi.

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