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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hüyük Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde afetzedelere sıcak yemek servisine başladı

AA

Hüyük Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde afetzedelere sıcak yemek servisine başladı

Konya (AA) - Hüyük Belediyesi tarafından deprem bölgesine gönderilen yardım ekipleri kurdukları çadır mutfakta depremzedeler için sıcak yemek servisine başladı.

Depremin hemen ardından 7 Şubat sabahı yola çıkan ilk belediye ekibi üyeleri Adıyaman merkezinde çadır kurarak depremden etkilenen vatandaşlara sıcak çorba dağıtımına başladı.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem yaptığı yazılı açıklamada, "Hüyük İlçesi olarak çorbada tuzumuz olsun deprem bölgesinde belediyemizce koordine edilen aşevimizde günlük 5 bin kişiye yemek çıkarmaya başladık, gönül desteğiniz için hepinize teşekkür ederim kıymetli hemşehrilerim." ifadelerine yer verdi.

Hüyük Belediyesi tarafından son olarak AFAD ve Deprem Koordinasyon Merkezi ile bağlantılı olarak Hatay'a ulaştırmak üzere 2 tır insani yardım yola çıkarıldı.

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