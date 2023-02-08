Konya'dan deprem bölgesine 114 yardım tırı uğurlandı

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KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bugüne kadar bölgeye 114 tır yardım malzemesi gönderildi.

Konya'dan bölgeye destek ve yardımlar devam ediyor. Konya Valiliği, AFAD ile belediyelerin koordinasyonunda Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oluşturulan Yardım Toplama Merkezi'nde toplanan yardımlar, 48 tırla bölgeye ulaştırıldı.

Kumbarasını, çikolatalarını, oyuncağını, bebeğini deprem bölgesine gönderen çocukların ve ailelerinin kolilerin içine bıraktıkları mektuplar ve notlar dikkati çekti.

4 yaşındaki bir kız çocuğunun "Sıla" ismini verdiği bez bebeğini, "Ne yaparsak yapalım, acınızı dindiremeyeceğimizi biliyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Bir nebze de olsa yaşadıklarınızı unutturmak adına... Rabbim tekrar böyle felaket yaşatmasın. Geçmiş olsun." notuyla gönderildi.

Meram Belediyesi de depremden etkilenen bölge için seferber oldu.

Bölgeye arama kurtarma ekipleri, mobil mutfak tırı, iş makineleri, barınma otobüsleri, çöp kamyonları ulaştıran Meram Belediyesi, iç dizaynı sedirli salon şeklinde düzenlenmiş 1 otobüs ve 1 tıra yüklenen konteynerleri yola çıkardı.

- Selçuklu Belediyesinden 52 yardım tırı

Selçuklu Belediyesi de yardım malzemesi yüklü 52 tırı, Hatay’daki depremzedelere ulaştırılması için bölgeye gönderdi.

Selçuklu Belediyesinin koordinasyonunda başlatılan kampanyaya çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

Konya Ticaret Odasınca, acil ihtiyaç malzemesi bulunan 13 tır da Hatay'a uğurlandı.

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