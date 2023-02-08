Karatay Belediyesi deprem bölgesine 48 tır yardım malzemesi gönderdi

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KONYA (AA) - Karatay Belediyesi deprem bölgesine toplam 48 tır yardım malzemesi gönderdi.

Tüm Türkiye’yi sarsan 2 büyük depremin ardından Konya Valiliği, AFAD ile belediyelerin koordinasyonunda Karatay'da bulunan Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oluşturulan Yardım Toplama Merkezi’nde toplanan insani yardım malzemeleri 48 tıra yüklenerek bölgeye gönderildi.

Merkeze akın eden vatandaşlar depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için büyük bir özveri ve fedakarlık gösterdi.

Konyalıların depremzedeler için hazırladığı yardım kolilerinin içlerine koyduğu mektup ve notlar okuyanları duygulandırdı.

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