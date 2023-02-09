Beyşehir'liler depremzedeler için kenetlendi

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremde zarar görenlere duyarsız kalmadı.

Beyşehir'in av tüfeği üretim merkezlerinden Üzümlü Mahallesi'nde Üzümlüspor Kulübü önderliğinde başlatılan yardım kampanyasına mahalle sakinlerinin ilgisi yoğun oldu.

Yerleşim merkezinde toplanan 2 kamyon yardım malzemesi, depremzedelere ulaştırılmak üzere Hatay'a uğurlandı.

Üzümlüspor Kulübü Başkanı Ali Ece, konuya ilişkin açıklamasında, "Sağ olsun Üzümlülü hemşerilerimizin destek ve yardımlarıyla 2 kamyon yardım malzemesini topladık. Ayrıca, yaklaşık 100 bin liraya ulaşan bir nakdi yardım da Üzümlü'den toplandı. Üzümlüler bu konuda gerçekten çok duyarlı ve hassas çıktı. ‘Altınım var’ deyip getirenler, kumbarasını alıp gelen çocuklarımız bile yardımseverliğin en güzelini yöremiz adına sergiledi. Ayrıca takım kaptanımız ve bazı oyuncularımızı da gönüllü olarak deprem bölgemiz Hatay'a uğurladık. Onlar da orada yürütülen yardım, arama ve kurtarma faaliyetlerine destek verecekler." ifadesini kullandı.

- Hatay'dan sonra Kahramanmaraş'a da destek

Beyşehir Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan, Beyşehir Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile gönüllülerin destek verdiği yardım kampanyası da devam ediyor.

İlçede toplanan 6 tır dolusu yardım malzemesi Hatay’a gönderildikten sonra, 1 tır ve 3 kamyon yardım malzemesi de Kahramanmaraş'a gönderildi.

Yardım malzemeleri taşıyan araçlar, Anıt alanında İlçe Müftüsü Veysel Kükrek tarafından yapılan duanın ardından deprem bölgesine uğurlandı.





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