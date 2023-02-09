Beyşehir'de Kur'an Kursu öğrencileri kumbaradaki harçlıklarını bağışladı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde deprem felaketinden etkilenen depremzedelere Kur'an kursu öğrencileri destek verdi.



Beyşehir ilçesinde İzzet-Ayşe Taşcı 4-6 Yaş Kur'an kursu öğrencisi yaşları 4 ila 6 arasında değişen 4 çocuk, kumbaralarında biriken harçlıkları depremzedelere yardım için Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlama kararı aldı.



Aileleri tarafından İlçe Müftülüğü'ne getirilen çocuklar, kumbaralarında biriken harçlıkları deprem bölgesinde kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Beyşehir İlçe Başkanı Veysel Kükrek'e teslim etti.





Kükrek, küçük çocukların örnek bir davranış sergilediklerini belirtierek yardımlarından dolayı teşekkür etti.

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