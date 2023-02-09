Kulu'da deprem bölgesi için yardım seferberliği sürüyor

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesi 10 ili etkileyen deprem sonrası vatandaşları bölgeye yardım seferberliğine devam ediyor.

İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen kampanyalara sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, toplanan battaniye, ayakkabı, kışlık giysi ve gıda maddeleri depremin yaşandığı illere gönderilmeye devam ediyor.

Düzenlenen kampanyada gönderilecek ayni yardımlar Kulu Belediyesi Kademe Deposu'nda toplanıyor.



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