Hatay'da enkaz altında kalan çocuk 68 saat sonra kurtarıldı

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KONYA (AA) - Hatay'da, Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, depremden 68 saat sonra 6 yaşındaki Duha'yı enkazdan sağ çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede, yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bir bina enkazında çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, çocuğu enkazdan çıkarırken, "Kendi geliyor. Maşallah. Gel Duha.' sözleriyle moral vermeye çalıştı.



Alkışlarla enkazdan çıkarılan çocuğu görevliler, "Aferin sana." diyerek karşıladı. Görevlinin "Bir yerin acıyor mu?" sorusuna Duha, "Hayır" karşılığını verdi.

Enkazdan çıkarılan çocuk, dayısıyla kucaklaştıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.





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