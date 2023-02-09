Kulu'da depremzedeler için barınma alanları hazırlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde depremzedelerin kalması için 600 kişilik barınma alanı hazırlandı.

Kahramanmaraş'ta merkezli bölgede 11 kenti etkileyen depremlerin ardından sağ kurtulan ve barınma ihtiyacı duyan depremzedeler için ilçedeki Kapalı Spor Salonu, Mehmet Vehbi Çelik KYK Karma Öğrenci Yurdu ile İmam Hatip Lisesi Yurdu barınma alanına çevrildi.



İlk olarak, ilçe sakinleri tarafından getirilen yatak, yastık, nevresim, halı ve yorganlarla Kapalı Spor Salonu 300 kişilik, Mehmet Vehbi Çelik KYK Karma Öğrenci Yurdu ve İmam Hatip Lisesi Yurdu da 300 kişilik barınma alanı olarak gelecek depremzedeler için hazır hale getirildi.



Barınma alanlarının hazır hale getirilmesinin ardından ilk olarak Adıyaman'dan kendi imkanlarıyla gelen 2 aile barınma alanına çevrilen Kulu İmam Hatip Lisesi Yurdu'na giriş yaptı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.