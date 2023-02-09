Konya'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

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KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Konya'dan bölgeye yardımlar devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, depremin hemen ardından Başkan Uğur İbrahim Altay'ın Hatay'a hareket ettiği ve halen deprem bölgesinde olduğu belirtildi.

Bölgede, Konya Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin 492 araç ve 1820 personeli bulunduğu aktarılan açıklamada, Hatay'a, İskenderun'a ve yardım faaliyetlerine katılan belediyelere içme suyu, AFAD'a jeneratör sağlandığı bildirildi.

Ekiplerin 154 kişiyi enkazdan sağ çıkardığı vurgulanan açıklamada, bir yandan da mobil mutfak, ekmek fırını, mobil haberleşme, mobil şarj istasyonu gibi araçlarla kurtarma ekipleri ve depremzedelere hizmet verildiği kaydedildi.

- Yardım tırları bölgeye gönderilmeye devam ediyor

Konyalı sanayicilerin hazırladığı 10 yardım tırı yola çıkarıldı.

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, depremin ardından hızla koordine olduklarını ifade etti.

Sanayicilerin destekleriyle insani yardım araçlarının hazırlandığını vurgulayan Büyükeğen, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar, ekmek, su, hazır gıda, battaniye, yatak, yorgan, yastık, çocuk bezi, jeneratör, elektrikli ısıtıcı, hilti gibi insani yardımlarımızı ve teknik ekipmanları içeren10 tırımızı bölgeye sevk ettik. İnanıyorum ki, sanayicilerimizin kampanyamıza destekleri sürecek. İnşallah yaralarımızı birlikte saracağız."

Yunak Belediyesi ve ilçedeki sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa oluşturulan Yunak Yardım Eli Platformu tarafından toplanan 3 yardım tırı da bölgeye gönderildi.

İlçe Belediye Başkanı Ali Konak, yardımlara devam edeceklerini belirterek, "Depremin ilk anından itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarla organize şekilde elimizden gelen ne varsa yapmaya gayret ettik. Herkes, düzenlediğimiz yardım kampanyasına büyük katkı sundu. Bu, Yunak halkı ile ortaya koyduğumuz ortak çabanın bir ürünü." ifadelerini kullandı.

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