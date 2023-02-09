Hatay'da 5 kişilik aile 88 saat sonra enkazdan kurtarıldı

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KONYA (AA) - Hatay'da, Konya'nın arama kurtarma ekipleri, 88 saat sonra 3'ü çocuk 5 kişilik aileyi enkazdan sağ çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede, yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Belen ilçesinde Hisar Apartmanı'nda çalışmalarını sürdüren Konya AFAD arama kurtarma ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Konya 3. Ana Jet Üssü askerleri ve Konya Alperen Ocakları, 3 çocuk ve anne babalarını enkazdan çıkardı.

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu gözlemlendi.

Çocuklardan birinin enkazdan çıkarılınca şaşırıp ağlaması üzerine, arama kurtarma ekipleri ve askerler çocuğu sarılarak teselli etti.

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