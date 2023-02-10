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"Asrın felaketi"nden kurtulan depremzedeler Konya'da misafir ediliyor

AA

"Asrın felaketi"nden kurtulan depremzedeler Konya'da misafir ediliyor

KONYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 3 aile Konya'da otelde ağırlanıyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde eşi ve 4 çocuğuyla yaşayan 52 yaşındaki Soner Bakırcı, yerleştirildiği otelde AA muhabirine, depreme uykuda yakalandıklarını söyledi.

Çok şiddetli sarsıntıyla uyandıklarını anlatan Bakırcı, "Çocuklarım ve ben bir anda kendimizi dışarı attık. Çok üzgünüm. Türkiye'nin başı sağ olsun. Allah kalanlara sağlık ve uzun ömürler versin. Allah'tan dileğimiz bu." ifadesini kullandı.

Bakırcı, evinin deprem nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini belirterek "İçinde çatlaklar var. Girilecek hali yok. Kapıları açılmıyor." dedi.

- Her ihtiyaçları karşılanıyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinden gelen 38 yaşındaki Ahmet Erdal da depreme uykuda yakalandıklarını, çok korktuklarını dile getirdi.

Deprem sırasında evde 8 kişi olduklarını aktaran Erdal şöyle devam etti:

"İlk sarsıntı çok şiddetliydi. Hisseder hissetmez nasıl dışarı çıktığımızı bilmiyoruz. O anki şoku Allah kimsenin başına vermesin. Kendimizi zor dışarı attık. Bir enkazın içinden zor çıktık, öyle diyebilirim. Evimizin yarısı yıkık. İnsanlar çok mağdur oldu ama çok şükür. Allah razı olsun devletimizden ve Konya halkından. Her ihtiyacımızı karşılıyorlar."

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinden gelen 58 yaşındaki Aziz Bakırcı da "Deprem anında yatıyorduk. Deprem oldu, kalktık, oturduk. Bitince aşağı indik. Artçıları devam etti." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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