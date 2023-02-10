Konya'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

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KONYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Konya'dan bölgeye yardımlar devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, depremin hemen ardından ulaştıkları Hatay’da arama kurtarma, yardım, destek ve koordinasyon çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Konyalıların Hatay'da önemli çalışmalar yürüttüğüne değinen Altay, belediyeler, odalar, STK'ler, sanayiciler olmak üzere topyekûn destek halinde olduklarını söyledi.

Hatay Eğitim Araştırma Hastanesinin bahçesinde Konyalı bir firmanın kurduğu fırında sıcak ekmek çıkardıklarını anlatan Altay şunları kaydetti:

"Birkaç gündür ekmek ihtiyacını buradan karşılıyoruz. Şu an itibarıyla 25 bin ekmeğimiz vatandaşlarımıza dağıtılıyor. Hemen yan tarafta da Konyalı hayırsever iş adamımız tarafından gönderilen ekibimiz çorba üretiyor. Antakya merkezin birçok yerinde sanayicilerimiz, iş insanlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız sıcak yemek ve erzak dağıtımı konusunda gayretle çalışıyor. Büyükşehir Belediyemizin mobil mutfak ekipleri günlük bölge insanına ve ekiplere destek oluyor. Yaraları bir an önce saracağız."

Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Hatay'da 2 bin 51 personel ve 624 araçla çalışma yaptıklarını belirterek Konya'dan deprem bölgesine gönderilen yardım malzemelerine ilişkin rakamları paylaştı.

Buna göre, Konya'dan deprem bölgesine 100 bine yakın çocuk bezi, oyuncak biberon, 600 bine yakın hijyen malzemesi, 400 bine yakın malzeme ve giyim, 150 bin battaniye, yorgan yastık, 26 bin bot, ayakkabı, 30 bin mont, kaban, yelek ve yağmurluk, 10 bin şarj kiti, el feneri, 18 bini aşkın ısıtıcı, 156 çadır, 69 konteyner 199 su deposu, 170 yatak, baza, 2 tır tıbbi malzeme ve ilaç ile 6 kamyon odun, kömür, 1 kamyon da köpek maması gönderildi.

- Sanayicilerin destekleri sürüyor

Konya Organize Sanayi (KOS) Bölgesi Başkanı Memiş Kütükcü, bugüne kadar insani yardım içeren 13 yardım tırı, 3 kurtarma aracı ve 17 teknik personeli bölgeye ulaştırdıklarını bildirdi.

KOS olarak sanayicilerin destekleriyle tam bir yardım seferberliği ruhuyla hareket ettiklerini aktaran Kütükcü, "Depremden etkilenen illerimizin anlık değişen ihtiyaçlarına göre yardımlarımızı sürdüreceğiz inşallah. Konya Organize Sanayi Bölgemiz, tüm imkanlarıyla deprem bölgemizin yanında olmayı sürdürecek. İnşallah bu zor günleri hep birlikte, kardeşlik ruhu içerisinde atlatacağız." ifadesini kullandı.

- Konyalı kadınlar depremzedeler için bazlama yapıyor

Seydişehir ilçesinde gönüllü kadınlar, depremden etkilenenler için bazlama ve mayalı ekmek yapıyor.

Seydişehir Ortakaraören Mahallesi'nde bazı kadınlar deprem bölgesindeki ekmek sıkıntısını gidermek için evlerinde bazlama ve ekmek yaparken bazı kadınlar da kumanya hazırlıyor.

Ortakaraören Muhtarı Ayşe Demir, depremzedelere ellerinden geldiğince destek olma gayretinde olduklarını söyledi.

Seydişehir Kaymakamlığı, Seydişehir Belediyesi, STK'ler ve ilçedeki siyasi partilerin temsilcileri öncülüğünde başlatılan "Seydişehir Depremde Tek Yürek" kampanyası kapsamında Hatay'da "Seydişehir Mahallesi" kurulacak.

Kampanya kapsamında konteyner bağışında bulunmak isteyen firma ve vatandaşlardan bağış toplanmaya başladı.

Kampanyaya katılmak isteyen firma ve kişiler, Seydişehir Belediyesi ve Seydişehir Kaymakamlığından bilgi alabilecek.

- Akşehir’den deprem bölgesine canlı hayvan bağışı

Kızılay Akşehir Şubesi öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında 375 büyükbaş ve 4 büyükbaş deprem bölgelerine bağışlandı.

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Akşehir Ticaret Borsası, Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonundaki kampanya çerçevesinde hayırseverlerce bağışlanan ve Akşehir Hayvan Pazarı'nda toplanan hayvanlar, kesim işlemlerinden sonra deprem bölgesine gönderilecek.

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