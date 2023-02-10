Depremde hayatını kaybeden 9 kişinin cenazesi Konya ve Karaman'da defnedildi

KONYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren 9 kişinin cenazesi, Konya ve Karaman'da toprağa verildi.
Hatay'da enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Lütfiye, Hayrani, Cengiz ve İzel Ilgaz Büyükerdem ile Malatya'da hayatını kaybeden Kudret, Duruecrin ile Kerim Alpbıyık ve Mustafa Bostan için Konya'nın Akşehir ilçesindeki Hasan Paşa İmaret Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, İlçe Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Belediye Başkanı Salih Akkaya ile vatandaşlar katıldı.
Akşehir Müftüsü Ahmet Müjdeci tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından cenazeler, Akşehir merkez ve Doğrugöz Mahallesi'ndeki mezarlıklarda defnedildi.
Adıyaman'da hayatını kaybeden Rüveyda Koç Işık'ın (22) cenazesi de Karaman'da toprağa verildi.