Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin enkazdan kurtardığı kişi sayısı 163'e ulaştı

KONYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına destek veren Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, enkazdan 163 kişiyi sağ çıkardı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, deprem bölgesindeki çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Depremzedelere her türlü yardım malzemesini ulaştırırken arama kurtarmada da önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Konya Büyükşehir arama kurtarma ekipleri, depremin 103'üncü saatine kadar 163 kişiyi enkazdan canlı kurtardı. Hatay'ın su sorununu çözmek için de KOSKİ ekiplerimiz çalışmalar yapıyor. Yeraltı sisteminde patlakları tek tek belirleyip onarıyoruz. Depremden zarar gören vatandaşlarımıza su vermek için aralıksız çalışıyoruz. Hatay'da içme suyu isale hatları, içme suyu şebekesi ve içme suyu tesislerinin bakımı ve onarımı için gayret ediyoruz. Kuyuları çalıştırdık. İhtiyaç olan bölgelere gücümüz yettiğince temiz su sağlıyoruz. İlgili kurumlarla sürekli koordinasyon halinde olan KOSKİ ekiplerimiz, elektrik enerji ihtiyacına büyük ölçüde çözüm bulurken, hasar görmeyen bölgelerin de yüzde 35 su sorununu çözdü. Burada bir damla su çok değerli."

- Yardımlar bir koordine içinde mahallelere yönlendiriliyor

Altay, KOSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin ayrıca Konya Afet ve Koordinasyon Merkezi binası ile çeşitli kurum ve kuruluşların konteynerlerine jeneratörlerle enerji sağladığını belirterek, "KOSKİ'nin fiziki su kayıp ve kaçaklarını tespit için kullandığı akustik dinleme cihazları da bölgede dinleme yaparak ses alınan noktaları tespit ediyor. Konya'dan ulaştırılan yardım tırları öncelikle oluşturulan lojistik merkeze geliyor. Burada paletli ya da paletsiz olmasına göre ayrılarak küçük kamyonetlere gıda, su, battaniye, giyecek ve hijyen malzemesi olarak sınıflandırılarak, mahallelere yönlendiriliyor. Hem belediyelerimizin hem odalarımızın hem de sivil toplum kuruluşlarımızın hepsinin yardımlarını buradan koordine ediyoruz." ifadelerini kullandı.





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