Hatay'da belediye personelinin enkazda bulduğu çantadaki para sahte çıktı

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KONYA (AA) - Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Konya Büyükşehir Belediyesi personelinin, enkazda bulup polise teslim ettiği çantadaki paraların sahte olduğu anlaşıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Konya'dan bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına destek veren belediye personeli Mehmet Özber Uslu, içinde 4 milyon lira olan çanta buldu.

Uslu, içindeki parayı gerçek sanıp çantayı kısa sürede polis ekiplerine teslim etti.

Belediye personelinin polise teslim ettiği çantadaki paranın sahte olduğu öğrenildi.

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