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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzede hamile kadın Konya'da bebeğini kucağına aldı

AA

Depremzede hamile kadın Konya'da bebeğini kucağına aldı

KONYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'daki evleri yıkılınca Konya'ya gelen hamile kadın, Beyşehir Devlet Hastanesinde doğum yaptı.

Yusuf ile hamile eşi Zeynep Kartal, çocuklarıyla felaketin ardından Beyşehir ilçesine geldi.

Zeynep Kartal, Beyşehir Devlet Hastanesinde ismini Hakan Ali verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Beyşehir Kaymakam Vekili ve Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer aileyi hastanede ziyaret ederek devlet olarak her türlü ihtiyaçları için depremzedelerin yanında olduklarını söyledi.

Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Saniye Göker ve yönetim kurulu üyeleri de Kartal'ı ziyaret etti.

Yusuf Kartal, gazetecilere, depremin ardından bebeklerinin dünyaya gelmesiyle buruk bir sevinç yaşadıklarını söyledi.

Zeynep Kartal ise zor günler geçirdiklerini belirterek "Ne söyleyeyim, Allah herkese yardım etsin." dedi.

Yusuf Kartal'ın kız kardeşi Zeynep Kartal ise depremin ardından 5 aile olarak Beyşehir'e geldiklerine değinerek "Durum çok kötü. Yerle bir olmuş köyümüz, yaşanacak gibi değil. Müstakil evler bile yerle bir oldu. Çok üzgünüz. Kayıplarımız var." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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