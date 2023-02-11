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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da depremzedeler için kiralık daire kampanyası başlatıldı

AA

Konya'da depremzedeler için kiralık daire kampanyası başlatıldı

KONYA (AA) - HAVVA DEREAĞZI - Konya'da bir gayrimenkul firması, başlattığı kampanyayla, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Konya'ya gelecek depremzedeler için ev kirası ve eşya bedellerini karşılayacak.

Kerem Nükte Gayrimenkul Ankara Direktörü Muhammet Dinç, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren dört ekiple deprem bölgelerinde gönüllü olarak faaliyet gösterdiklerini ve sonraki süreç için çalışmaya başladıklarını söyledi.

Dinç, bazı depremzede ailelerin kendilerini arayarak kiralık daire talebinde bulunduklarını belirterek, "Talepler yoğunlaştığı ve kiralık daire sayısı az olduğu için mülk sahipleriyle görüştük. Bir kampanya başlattık. Mülk sahiplerini arayarak depremzede aileler için şirketimiz öncülüğünde yürüteceğimiz çalışmayı anlattık. Ev sahiplerini de mağdur etmeden depremzedelerin bedelsiz oturmasını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

- "Tüm kira ve eşya bedellerini sponsorlarımızla ortak karşılıyoruz​​​​​​​"

Çalışma kapsamında depremzedelerin 1 yıllık kira bedellerinin karşılanacağını ifade eden Dinç, şunları kaydetti:

"Kiraların şirketimiz tarafından karşılanacağını ve bunlarla alakalı ortak bir noktada buluşabileceğimizi anlatmak için mülk sahiplerini ofisimize davet ettik. Evinin kirasını talep etmeden bağışlamak isteyen, yarı fiyatına kiraya veren ve 'Ben evimi kiraya vermeyecektim ama bu çalışma kapsamında kiraya vereceğim.' diyen müşterilerimiz oldu. Tüm kira ve eşya bedellerini sponsorlarımızla ortak karşılıyoruz. Güzel bir çalışma oldu, umarım devamı gelir."

Dinç, destek vermek isteyen herkesi çalışmada yer almaya davet ederek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan da depremzedelere bir yıllık kira desteği verileceğini açıkladı. Bu yardım olsa da olmasa da biz yine sponsor olacağız. Devlet milletinin yanında, millet de yine milletinin yanında güzel bir çalışma yürütüyoruz. Umarım hayırlı olur. Dairesini kiraya verme noktasında kafasında soru işareti olan mülk sahipleri, ofisimize gelip detaylı bilgi alabilirler. Bununla ilgili aracılık etmeye, güven ortamı sağlamaya gönüllüyüz. Şu ana kadar 400 aileyle irtibata geçildi."

- "Barınma ihtiyacı için büyük bir ekiple çalışıyoruz"

İdari İşler Müdürü Berivan Baykal da Kahramanmaraş'a yardıma giden gönüllü ekibin arasında yer aldığını, bölgede günlük 20 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yaptıklarını, birçok alanda depremzedelere destek olmaya çalıştıklarını anlattı.

Barınmayla ilgili başlattıkları çalışmaya destek için Konya'ya döndüğünü anlatan Baykal, "Deprem büyük bir çaresizlik anı ve her an hepimizin yaşayabileceği bir afet. Birkaç gündür Kahramanmaraş'ta bulunan biri olarak ülkemiz adına çok gurur duydum. İnsanların seferberliği çok kıymetliydi. İnsanları yaşatan şeyin o birlik olduğunu görmek çok gurur vericiydi. Hala arkadaşlarımız bölgelerde çalışmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Depremin duygusal boyutunun yanında sürecin kısa, orta ve uzun vadede planlanmasının büyük önem taşıdığını da vurgulayan Baykal, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanlar, kendilerini güvende hissetmek için haklı olarak deprem bölgelerini terk ediyor. Bu yüzden bu aşamada insanların farklı şehirlerde kendilerini güvende hissetmesi, özellikle anne, baba ve çocuklarını korumak istemesiyle barınma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Şu an da buna cevap olmak için bir sistem kurduk, arkadaşlarla bunun çalışmasını yürütüyoruz. Barınma ihtiyacına karşılık bulmak için bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ekip olarak bu çalışmaya öncülük yapmak istedik."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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