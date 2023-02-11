Konya'dan görevlendirilen heyet, depremden hasar gören kamu binalarını inceleyecek

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KONYA (AA) - Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu akademisyenleri ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı mühendislerinden oluşan 13 kişilik heyet, deprem bölgesinde görevlendirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, KTÜN bilim heyetinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen görevlendirmeyle Hatay, İskenderun ve Kahramanmaraş'ta depremden hasar gören kamu binalarının hasar tespit çalışmalarına katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında bölgede bulunan heyetin bulgularını ilgili kurumlara rapor halinde sunacağı ifade edildi.

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