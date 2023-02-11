MHP Konya Milletvekili Esin Kara ve beraberindekiler depremzedeleri hastanede ziyaret etti

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KONYA (AA) - MHP Konya Milletvekili Esin Kara, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan ve MHP Konya İl Başkan Yardımcısı İsmail Ceylan, deprem bölgesinden getirilerek tedavi altına alınan depremzedeleri ziyaret etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden yaralı kurtularak Konya Numune Hastanesi ve Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan depremzedeler ile bir süre görüşen Kara ve beraberindekiler, bu kişilere ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Ziyarette zaman zaman duygusal anlar yaşandı.



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